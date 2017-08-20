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Экзамен по русскому языку предложили сделать устным
Устный экзамен по русскому языку предложили сделать допуском к аттестации в 9-х классах, так же как сочинение в 11-х классах. Министерство образования считает возможным такое нововведение после проверки его в пилотных регионах. Первую апробацию устной части основного государственного экзамена Рособрнадзор провел 15 июля.
В настоящий момент устная часть есть только в госэкзаменах по английскому языку в 11 классах. Экзамен по иностранному языку войдет в перечень обязательных для девятиклассников в 2020 году, а для одиннадцатиклассников в 2022 году.
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