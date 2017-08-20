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НовостиОбщество в Омске

В понедельник в Омске пройдет рейд «Трезвость»

В понедельник в Омске пройдет рейд «Трезвость»
Источник картинки
Рейд направлен на выявление случаев вождения в нетрезвом состоянии после выходных.
19.08.2017 23:15
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21 августа 2017 года Региональное управление ГИБДД в Омске вновь готовится провести рейд «Трезвость» по пресечению случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. С начала года по вине нетрезвых водителей в Омской области произошло 99 ДТП, 12 человек погибли и 141 человек получили травмы различной степени тяжести.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.12.8 КоАП РФ и карается штрафом в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на срок до двух лет.

Автор: Екатерина Анисенко
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