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Комары оккупировали автомобиль рыбака в Омской области
Весьма неприятное происшествие случилось с любителем рыбалки из Омска. Мужчина с компанией собрались порыбачить в Крутинском районе, но им среди ночи предстояло неожиданное сражение с полчищем комаров, налетевших в автомобиль. Видеозапись атаки насекомых опубликовали на странице «Reggik55».
В автомобиле оставили ночью свет и открытые двери, чем и воспользовались насекомые. Они ровным слоем покрыли сидения, коврики, весь салон машины буквально кишел несчитанным количеством комаров. Мужчинам пришлось вычерпывать непрошеных визитеров горстями. Такого количества насекомых, собравшихся в одном месте, компания никогда не видела.
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