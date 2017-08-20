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Автобус и фура столкнулись в Омской области
19 августа 2017 года около 4 часов вечера в Омске на Тюкалинском тракте автобус Hyundai врезался в фуру Scania, сообщают свидетели происшествия на публичной странице «Regik55».
Фура ехала впереди автобуса и стала внезапно замедлять движение. Водитель автобуса применил экстренное торможение, но дистанция была слишком мала, и автобусу не удалось избежать столкновения.
В салоне автобуса из Омска в Сургут ехали 44 пассажира-вахтовики, их жены и ребенок. Никто из пассажиров не пострадал. Лобовое стекло автобуса Hyundai разбилось полностью, и до Тюкалинска из-за плохой видимости автобус доехал в сопровождении экипажа ДПС.
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