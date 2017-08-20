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Омский «Авангард» выиграл все 4 игры Мемориала Блинова
Омский «Авангард» одержал четвертую победу в четырех играх, выиграв у «Барыса» из Астаны со счетом 3:1. Выиграв в основное время в трех предыдущих матчах, «ястребы» практически обеспечили себе первое место досрочно. Было бы странным предположить, что они проиграют «Барысу» с разницей более чем пять шайб.
Этот матч проходил без легионеров в молодежном составе, ворота омичей защищал Олег Шилин. Первый тайм прошел без заброшенных шайб, хотя команды по три раза играли в большинстве. На 24 минуте Николай Лемтюгов открыл счет. В начале третьего периода гости сравняли счет, но через минуту Данила Файзулин забил второй гол в ворота соперников. Третью шайбу вновь забил Николай Лемтюгов, достойно завершив победную серию игр «Авангарда» в Мемориале имени Виктора Блинова.
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журналист, спортивный обозреватель
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