Выставка «Видеть невидимое» открылась в Омске

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В музее им. Врубеля можно не только увидеть предметы искусства, но и потрогать их.

Уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое» открылась в омском музее искусств имени М. А. Врубеля. Все полотна в экспозиции созданы по специальной технологии, которая позволяет «видеть руками» - копии работ известных мастеров разных эпох выполнены в виде рельефов с текстурами, которые можно трогать. Выставка направлена на посетителей с проблемами зрения. Для всех гостей предусмотрены темные очки и аудиогид, говорящий голосом актера Евгения Миронова.

Все пришедшие в музей смогут увидеть и потрогать репродукции Сандро Ботичелли «Благовещение», «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо и многие другие. Выставка продлится до 15 сентября 2017 года. Вход на экспозицию бесплатный.