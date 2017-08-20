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Выставка «Видеть невидимое» открылась в Омске
Уникальная выставка тактильных картин «Видеть невидимое» открылась в омском музее искусств имени М. А. Врубеля. Все полотна в экспозиции созданы по специальной технологии, которая позволяет «видеть руками» - копии работ известных мастеров разных эпох выполнены в виде рельефов с текстурами, которые можно трогать. Выставка направлена на посетителей с проблемами зрения. Для всех гостей предусмотрены темные очки и аудиогид, говорящий голосом актера Евгения Миронова.
Все пришедшие в музей смогут увидеть и потрогать репродукции Сандро Ботичелли «Благовещение», «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо и многие другие. Выставка продлится до 15 сентября 2017 года. Вход на экспозицию бесплатный.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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