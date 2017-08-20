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В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»
Информация о вырубке сквера около проходной «ПО Полет» появилась в социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «Омск Live». Как пишет автор поста: «Двораковский ушёл, а дело его живёт».
Несмотря на то, что само по себе уничтожение зеленых насаждений – событие весьма печальное, но некоторые подписчики паблика рады начавшейся вырубке. Они считают, что таким образом ликвидируется мусорная куча, остающаяся после отдыхающих.
Сквер - громко сказано, помойка знатная там. Видать решили, что проще деревья порубить, чем вывозить постоянно мусор после любителей шашлыков.
— пишет один из подписчиков паблика.
В комментариях омичи предположили, что на месте уничтоженного сквера построят парковку для работников «Полета».
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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