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НовостиОбщество в Омске

В Омскую область не пустили овец

В Омскую область не пустили овец
В связи с нарушением закона 134 овцы вернули обратно в Казахстан.
19.08.2017 11:38
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По информации Пограничного Управления ФСБ России 17 и18 августа зафиксирован незаконный ввоз животных. Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области установлено 2 факта.

Первый из них произошел 17 августа в ППУ «Одесский». Там, были обнаружены две овцы, которых пытались перевезти из Казахстана в Россию без ветеринарных сопроводительных документов.

Второй случай произошел в ППУ «Черлакский» 18 августа. Из Казахстана везли 132 голов убойных овец по ветеринарному сертификату таможенного союза, который не соответствовал предъявленным требованиям законодательства, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Омской области. Отмечается, что в документе не было информации о проведении диагностических исследований животных.

Таким образом, машины с овцами не пропустили в Омскую область и отправили обратно в Казахстан. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Автор: Мария Ильченко
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