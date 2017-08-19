В Омскую область не пустили овец

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В связи с нарушением закона 134 овцы вернули обратно в Казахстан.

По информации Пограничного Управления ФСБ России 17 и18 августа зафиксирован незаконный ввоз животных. Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области установлено 2 факта.

Первый из них произошел 17 августа в ППУ «Одесский». Там, были обнаружены две овцы, которых пытались перевезти из Казахстана в Россию без ветеринарных сопроводительных документов.

Второй случай произошел в ППУ «Черлакский» 18 августа. Из Казахстана везли 132 голов убойных овец по ветеринарному сертификату таможенного союза, который не соответствовал предъявленным требованиям законодательства, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Омской области. Отмечается, что в документе не было информации о проведении диагностических исследований животных.

Таким образом, машины с овцами не пропустили в Омскую область и отправили обратно в Казахстан. Нарушителей привлекли к административной ответственности.