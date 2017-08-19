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Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Омские полицейские ищут подозреваемого, который избил мужчину у кафе

Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения мужчине 1969 года рождения. Инцидент произошел 8 августа у кафе на улице Ленина.

По информации пресс-службы УМВД России по городу Омску, потерпевший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Полицейские делают все, чтобы установить личность и найти злоумышленника. У правоохранительных органов имеются приметы и фотография подозреваемого.

Примет: 25-30 лет, среднее телосложение, рост 185-190 см, был одет в брюки и рубашку тёмного цвета.

Граждане, располагающие какой-либо информацией о местонахождении данного человека, могут конфиденциально позвонить по телефонам: 79-35-03, 20-04-04 или 02.