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В Омске на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку

ДТП произошло 18 августа около 19:30 часов. В Кировском районе на пешеходном переходе через улицу Талалихина была сбита 9-летняя девочка. 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не успел затормозить перед «зеброй».

В результате происшествия, по информации «Вечернего Омска», ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.