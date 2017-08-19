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В Омске на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку
ДТП произошло 18 августа около 19:30 часов. В Кировском районе на пешеходном переходе через улицу Талалихина была сбита 9-летняя девочка. 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не успел затормозить перед «зеброй».
В результате происшествия, по информации «Вечернего Омска», ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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