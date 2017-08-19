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Омская епархия планирует расписать стены Успенского собора
По Омской святыни провели экскурсию для журналистов. Об истории и интересных фактах рассказывал клирик Омского собора Успения Пресвятой Богородицы иерей Константин Беспалов.
Этот собор в народе всегда назывался Царским, потому что знали, кто закладывал и кто помогал в его строительстве. В память о царской семье и освящён левый предел,
- отметил отец Константин на экскурсии.
Как сообщает «12 канал», первый камень в основание Успенского собора заложил именно цесаревич Николай. Во время советской власти собор был разрушен. До 2005 года на его месте располагался сквер с фонтаном, а затем началось восстановление храма по решению регионального Правительства. Во время раскопок археологи обнаружили гробницу архиепископа Сильвестра.
Фрагменты декора старого собора теперь располагаются в нижнем храме. Сохранились даже элементы старинного водопровода, в этом помещении, впрочем, как и сейчас, совершали таинство крещения,
- добавляет телекомпания.
Успенский собор стал визитной карточкой Омска. Храм освятили 15 июля 2007 года. Звон из 13-ти колоколов созывает на службу и сопровождает важные события, такие как Сибирский международный марафон и 9 Мая.
С 20 июля 2017 года собор перешел в собственность епархии. За 10 лет ни разу не производился капитальный ремонт. Этим и займется епархия. Они планируют укрепить и украсить объект православной архитектуры, в частности расписать стены и свод собора.
По словам Константина Беспалова, по росписи собора осталась лишь одна фотография. На южной стене алтаря уже разрушенного собора видно изображение большой расписанной иконы - моление о чаше Господа нашего Иисуса Христа.
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