Новости → Россия
Эксперт прогнозирует рост пенсий в России
В России скоро будут увеличены пенсии, этими наблюдениями поделился профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.
В своих прогнозах он опирается на многолетние наблюдения в области социального и экономического взаимодействия людей. Его вывод на тему скорого роста пенсий базируется на том, что раз в последнее время увеличиваются выплаты заработной платы, то скоро можно ожидать и роста пенсионных выплат, так как одно тесно связано с другим.
Читайте также:
Исследователи обнаружили в Арктике уникальные артефакты
В экспедиции Арктического плавучего университета приняли участие 58 человек.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В России появится индийский смартфон Freedom251 за 260 рублей
Медведев не против обучения школьников в две смены
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Эксперт прогнозирует рост пенсий в России
Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных
Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей
В РФ к осени лекарства могут подорожать на 20-25%
Российский космонавт побывал в будущем
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко