Эксперт прогнозирует рост пенсий в России

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В России скоро будут увеличены пенсии, этими наблюдениями поделился профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

В своих прогнозах он опирается на многолетние наблюдения в области социального и экономического взаимодействия людей. Его вывод на тему скорого роста пенсий базируется на том, что раз в последнее время увеличиваются выплаты заработной платы, то скоро можно ожидать и роста пенсионных выплат, так как одно тесно связано с другим.