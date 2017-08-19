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НовостиРоссия

Голодец: в правительстве обсуждают проект социального бюджетного правила

Голодец: в правительстве обсуждают проект социального бюджетного правила
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Вице-премьер предлагает объединить Резервный Фонд с ФНБ, а также снизить зависимость экономики страны от цен на нефть.
19.08.2017 02:59
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Новое бюджетное правило, предложенное во время Петербургского экономического Форума вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец, вызвало большие споры и дискуссии в Госдуме, Минфине и других профильных ведомств.

Вице-премьер Ольга Голодец предложила делать определённые фиксированные взносы на вопросы социальной сферы, а также объединить Резервный Фонд с Фондом Национального Благосостояния. Кроме того, законопроект предусматривает ряд мер, которые сделают страну в будущем менее зависимой от цены на нефть.

Согласно законопроекту, расходы бюджета будут рассчитываться исходя из цен на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2% с 2018 года. По состоянию на 1 июля объем ФНБ составлял $74,2 млрд, Резервного фонда — $16,7 млрд. В условиях прогнозируемого к концу 2018 года исчерпания последнего средства ФНБ их планируется направлять как на финансирование дефицита бюджета, так и сбалансированность пенсионной системы. Как ранее пояснял заместитель главы Минфина Владимир Колычев, если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить выпадающими нефтегазовыми доходами.

Автор: Анна Петрушова
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