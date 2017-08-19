В Омске открылся Центр современной драматургии

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Новая театральная площадка открылась в Омске 17 августа. Центр современной драматургии (ЦСД) расположился в арт-клубе «Дядя Фёдор» на Лукашевича. Создатель проекта и художественный руководитель театра Светлана Баженова позиционирует свое детище, как площадку для исследования, постановки и создания ультрасовременной драматургии. В ЦСД планируют показывать не только понятный всем формат спектакля, но и проведение читок и перфомансов, что поможет приобщить молодую аудиторию к культуре посещения театра.

Громкая премьера постановки «Стрелять надо в голову» по пьесе Валерия Шергина открыла первый сезон театра. Криминальная комедия в стиле Квентина Тарантино рассказала историю о друзьях-бандитах, которые решились нанять киллера, чтобы ликвидировать своего босса. Что-то пошло не так, и пуля убийцы прошла мимо цели. Босс будет мстить, а герои спектакля попытаются избежать расправы. Автор пьесы лично побывал на премьерном показе и оценил результат работы актеров ЦСД.

Еще одной новинкой станет постановка «Мама, мне оторвало руку» по пьесе Маши Конторович, сообщается в официальной группе ЦСД в социальной сети «ВКонтакте». Премьера состоится 19 августа.