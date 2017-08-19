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Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных
По мнению психологов, американская кинолента «Дневник памяти» является самым неподходящим фильмом для влюбленных, сообщает Mirror. Специалисты уверены, отношения героев фильма слишком идеальны, такого не бывает в реальной жизни. Из-за этого у зрителей может формироваться неверное представление о совместном жизненном пути.
Как пояснили специалисты, сравнение своих отношений с показанными в фильме может послужить причиной разочарования в своем партнере. Каждый человек ошибается в своей жизни и идеальных пар не существует, так считает психотерапевт Герприт Сингх. Герой Райана Гослинга в «Дневнике памяти» восстанавливает дом для возлюбленной, пишет ей красивые письма. Идеальная пара в фильме даже умирает вместе, держась за руки. Такое сложно примерить к большинству пар в мире.
Как ни странно, одним из лучших фильмов, где показаны реальные человеческие отношения, специалисты назвали 3 эпизод знаменитой фантастической киносаги «Звездные войны» - «Месть ситхов». Несмотря на то, что эта лента показывает скорее темную сторону любви, герои, представленные в ней, ведут себя почти как в жизни. Энакин Скайуокер стоит на перепутье между семейным счастьем с женой и долгом джедая. Мучительный выбор и самокопание приводит к трагическому финалу. Этот фильм говорит о необходимости коммуникации между партнерами и показывает, к чему может привести отсутствие доверительного общения.
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