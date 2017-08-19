Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных

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По мнению психологов, американская кинолента «Дневник памяти» является самым неподходящим фильмом для влюбленных, сообщает Mirror. Специалисты уверены, отношения героев фильма слишком идеальны, такого не бывает в реальной жизни. Из-за этого у зрителей может формироваться неверное представление о совместном жизненном пути.

Как пояснили специалисты, сравнение своих отношений с показанными в фильме может послужить причиной разочарования в своем партнере. Каждый человек ошибается в своей жизни и идеальных пар не существует, так считает психотерапевт Герприт Сингх. Герой Райана Гослинга в «Дневнике памяти» восстанавливает дом для возлюбленной, пишет ей красивые письма. Идеальная пара в фильме даже умирает вместе, держась за руки. Такое сложно примерить к большинству пар в мире.

Как ни странно, одним из лучших фильмов, где показаны реальные человеческие отношения, специалисты назвали 3 эпизод знаменитой фантастической киносаги «Звездные войны» - «Месть ситхов». Несмотря на то, что эта лента показывает скорее темную сторону любви, герои, представленные в ней, ведут себя почти как в жизни. Энакин Скайуокер стоит на перепутье между семейным счастьем с женой и долгом джедая. Мучительный выбор и самокопание приводит к трагическому финалу. Этот фильм говорит о необходимости коммуникации между партнерами и показывает, к чему может привести отсутствие доверительного общения.