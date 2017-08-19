Новости → В мире
Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей
Британские и японские ученые использовали стволовые клетки мышей с одной «лишней» половой хромосомой для лечения их от бесплодия, чтобы помочь им произвести здоровое потомство.
Размножая их в пробирке, ученые обнаружили, что культуры «бессмертных» клеток периодически теряют «лишнюю» хромосому во время одного из циклов деления и потомки имеют уже нормальный набор из 46 хромосом. Подобные клетки можно использовать, введя «заготовки» сперматозоидов, выращенные из культур подобных стволовых клеток, в их семенники. Первые опыты на человеческих клетках дают идентичные результаты - это огромное поле для дальнейших исследований.
Около 10-15 семейных пар западных стран не может продолжить род из-за бесплодия одного из партнеров. Одной из самых распространенных причин бесплодия у мужчин оказывается присутствие лишней Х- хромосомы и Y- хромосом в ДНК всех или некоторых клеток. Это никак не влияет на жизнь мужчины, но делает его совершенно стерильным.
Читайте также:
В Китае открылся первый в мире интернет-суд
Заседания будут вестись в режиме онлайн, но приговоры будут вполне реальны.Читать далее →
Свежие новости Омска
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
Американская комиссия заявила об опасности спиннеров
В возрасте 113 лет скончался самый старый долгожитель
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Эксперт прогнозирует рост пенсий в России
Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных
Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей
В РФ к осени лекарства могут подорожать на 20-25%
Российский космонавт побывал в будущем
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко