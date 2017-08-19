Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей

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Британские и японские ученые использовали стволовые клетки мышей с одной «лишней» половой хромосомой для лечения их от бесплодия, чтобы помочь им произвести здоровое потомство.

Размножая их в пробирке, ученые обнаружили, что культуры «бессмертных» клеток периодически теряют «лишнюю» хромосому во время одного из циклов деления и потомки имеют уже нормальный набор из 46 хромосом. Подобные клетки можно использовать, введя «заготовки» сперматозоидов, выращенные из культур подобных стволовых клеток, в их семенники. Первые опыты на человеческих клетках дают идентичные результаты - это огромное поле для дальнейших исследований.

Около 10-15 семейных пар западных стран не может продолжить род из-за бесплодия одного из партнеров. Одной из самых распространенных причин бесплодия у мужчин оказывается присутствие лишней Х- хромосомы и Y- хромосом в ДНК всех или некоторых клеток. Это никак не влияет на жизнь мужчины, но делает его совершенно стерильным.