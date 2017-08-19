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Исследователи обнаружили в Арктике уникальные артефакты
Участники экспедиции Арктического плавучего университета обнаружили в Арктике остатки совместной норвежско-американской экспедиции 1901-1903 года под руководством Болдуина. Были найдены фрагменты полевой американской посуды, которой пользовались члены экспедиции, сообщает пресс-служба университета.
Также на острове Хейса были обнаружены знаменитые сферолиты – круглые шары, которые ассоциируются с островом Чампа. Это очень важное открытие в геологическом исследовании Арктики.
А в бухте Топографов, в районе земли Александры, ученые обнаружили следы палеофауны (остатки растительности юрского периода) в виде следов на камне. В скором времени артефакты с острова Хейса можно будет увидеть в музее геологии, который недавно создан в Архангельске.
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