Исследователи обнаружили в Арктике уникальные артефакты

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Участники экспедиции Арктического плавучего университета обнаружили в Арктике остатки совместной норвежско-американской экспедиции 1901-1903 года под руководством Болдуина. Были найдены фрагменты полевой американской посуды, которой пользовались члены экспедиции, сообщает пресс-служба университета.

Также на острове Хейса были обнаружены знаменитые сферолиты – круглые шары, которые ассоциируются с островом Чампа. Это очень важное открытие в геологическом исследовании Арктики.

А в бухте Топографов, в районе земли Александры, ученые обнаружили следы палеофауны (остатки растительности юрского периода) в виде следов на камне. В скором времени артефакты с острова Хейса можно будет увидеть в музее геологии, который недавно создан в Архангельске.