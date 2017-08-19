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«Авангард» досрочно выиграл мемориал Блинова
Омская хоккейная команда «Авангард» досрочно стала победителем мемориала Виктора Блинова после победы над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. «Авангард» попытался сразу навязать сопернику свою игру, однако наткнулся на жесткое сопротивление сильной команды. В первом периоде соперники «Ястребов» дважды играли в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смогли.
Во втором периоде, на 26 минуте Максим Минеев забил первый гол в ворота «Автомобилиста». В завершающей трети матча, на 53-й минуте, Дмитрий Кугрышев установил окончательный счет 2:0. «Авангард» заработав 9 очков обеспечил себе первое место в мемориале посвященном памяти Виктора Блинова.
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