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НовостиСпорт в Омске

«Авангард» досрочно выиграл мемориал Блинова

«Авангард» досрочно выиграл мемориал Блинова
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Победу команде принесли голы Минеева и Кугрышева.
19.08.2017 00:39
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Омская хоккейная команда «Авангард» досрочно стала победителем мемориала Виктора Блинова после победы над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. «Авангард» попытался сразу навязать сопернику свою игру, однако наткнулся на жесткое сопротивление сильной команды. В первом периоде соперники «Ястребов» дважды играли в большинстве, но реализовать численное преимущество так и не смогли.

Во втором периоде, на 26 минуте Максим Минеев забил первый гол в ворота «Автомобилиста». В завершающей трети матча, на 53-й минуте, Дмитрий Кугрышев установил окончательный счет 2:0. «Авангард» заработав 9 очков обеспечил себе первое место в мемориале посвященном памяти Виктора Блинова.

Автор: Екатерина Анисенко
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