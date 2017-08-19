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В Калачинске отменили День города из-за АЧС
19-20 августа 2017 года в районном центре Омской области, Калачинске, отменили запланированные праздничные мероприятия, посвященные 222-годовщине со дня основания поселения и 65-й годовщине с момента присвоения Калачинску статуса города. Причиной этому послужил карантин из-за африканской чумы свиней.
Накануне в администрации прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 18 августа в семи сельских поселениях Калачинского района, попавших в первую угрожаемую зону, будет отчуждено порядка 900 голов свиней. Принимаются срочные меры по предупреждению распространения вируса.
Как ранее писал Омскпресс, вице-губернатор Омской области Андрей Новоселов предложил радикальные меры по сокращению общего поголовья свиней не только в области, но и в стране для ликвидации вируса. Пока основной причиной заноса опасной болезни считается попадание инфекции с кормами и продукцией свиноводства.
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