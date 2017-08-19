Омич лишился квартиры из-за желания заработать

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Омский предприниматель хотел подзаработать и инвестировать свои средства, а в итоге оказался без крыши над головой из-за действий «черных» риэлтеров.

Куйбышевский суд Омска начал разбирательство по делу о мошенничестве в сфере предпринимательства по факту незаконного лишения человека квартиры. Дело в том, что омский предприниматель Анатолий Ямпольский хотел подзаработать и инвестировать свои средства, а в итоге оказался без крыши над головой из-за действий «черных» риэлтеров.

Обвиняемым является ранее судимый мужчина без гражданства, работы и прописки Попов, который в 2014 году нашел объявление о сдаче квартиры и по поддельному паспорту заключил договор на годовую аренду. После этого Попов сделал еще один поддельный паспорт, уже на имя собственника квартиры, получил повторное право на регистрацию права на недвижимость и новый кадастровый паспорт.

После этого Попов продал квартиру Анатолию Ямпольскому, который решил таким образом инвестировать по рекомендации своего знакомого средства в сумме 1 млн 25 тысяч рублей. Сделка по продаже квартиры прошла в агентстве недвижимости «Областное», куда его пригласил тот самый знакомый. Риэлторы сознательно и умышленно заключили сделку по подложным документам.

Через несколько дней после оформления документов Анатолий Ямпольский продал недвижимость, чтобы получить материальную выгоду и расплатиться с долгами — для «выгодной» инвестиции ему пришлось занимать часть средств. Квартиру купила молодая семья за 2,5 миллиона рублей.

При въезде новых «собственников» появился настоящий владелец квартиры, который объяснил, что квартиру он никому не продавал и не собирался. В итоге Анатолию Ямпольскому пришлось продавать собственную квартиру, чтобы отдать 2,5 миллиона рублей семье, приобревшей его «инвистицию».

На данный момент на скамье подсудимых присутствует только неработающий гражданин Попов, хотя поверить в то, что он сам в одиночку провернул такую большую и успешную аферу очень сложно. Расследования в отношении агентства недвижимости «Областное» пока не было, и лицо, помогавшее обвиняемому подделывать документы, также не установлено.