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В первую очередь повысится стоимость так называемых сезонных лекарств: от насморка, кашля и простуд.

В РФ к осени лекарства могут подорожать на 20-25%

Как сообщили сегодня «Известия» со ссылкой на документы Федеральной таможенной службы, в России значительно выросли траты на закупку зарубежных лекарств. Так, с января по май траты на иностранные медикаменты выросли на 11 %, хотя их количество увеличилось только на 4%.

По мнению экспертов-фармацевтов из-за увеличения затрат импортеров этой осенью можно ждать повышения цен в аптеках на 20-25%. В первую очередь это коснется так называемых сезонных лекарств, от насморка, кашля и простуды.

Спрос рождает предложение. Так как затраты на импорт увеличились, однозначно будут подниматься цены на лекарства. Никто не будет работать в убыток. Для того, чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом.

— цитируют слова главы «Аптечной гильдии» Елены Неволиной «Известия».

Повышение цен, продиктованное законами рынка, не должно сказаться лишь на лекарствах, занесенных в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Цены на лекарства ЖНВЛП регулируются государством с 2009 года, а их список ежегодно утверждается российским правительством.