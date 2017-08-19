Новости → Россия
В РФ к осени лекарства могут подорожать на 20-25%
Как сообщили сегодня «Известия» со ссылкой на документы Федеральной таможенной службы, в России значительно выросли траты на закупку зарубежных лекарств. Так, с января по май траты на иностранные медикаменты выросли на 11 %, хотя их количество увеличилось только на 4%.
По мнению экспертов-фармацевтов из-за увеличения затрат импортеров этой осенью можно ждать повышения цен в аптеках на 20-25%. В первую очередь это коснется так называемых сезонных лекарств, от насморка, кашля и простуды.
Спрос рождает предложение. Так как затраты на импорт увеличились, однозначно будут подниматься цены на лекарства. Никто не будет работать в убыток. Для того, чтобы отбить затраченные деньги, цену будут поднимать на те препараты, которые пользуются наибольшим спросом.
— цитируют слова главы «Аптечной гильдии» Елены Неволиной «Известия».
Повышение цен, продиктованное законами рынка, не должно сказаться лишь на лекарствах, занесенных в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Цены на лекарства ЖНВЛП регулируются государством с 2009 года, а их список ежегодно утверждается российским правительством.
Читайте также:
Исследователи обнаружили в Арктике уникальные артефакты
В экспедиции Арктического плавучего университета приняли участие 58 человек.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В России появится индийский смартфон Freedom251 за 260 рублей
Медведев не против обучения школьников в две смены
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Эксперт прогнозирует рост пенсий в России
Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных
Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей
В РФ к осени лекарства могут подорожать на 20-25%
Российский космонавт побывал в будущем
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко