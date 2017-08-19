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НовостиСпорт в Омске

Омский спортсмен сразится на Bellator 182

Омский спортсмен сразится на Bellator 182
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26 августа в американском городе Анкасвилл состоится бой на статус следующего претендента на чемпионский титул Bellator MMA в полусреднем весе между Андреем Корешковым и Чиди Нжокуани.
18.08.2017 20:14
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26 августа в американском городе Анкасвилл состоится бой на статус следующего претендента на чемпионский титул Bellator MMA в полусреднем весе между омским спортсменом Андреем Корешковым и Чиди Нжокуани, который еще ни разу не проигрывал в турнирах Bellator.

С декабря 2013 года Андрей Корешков, тренируемый Александром Шмеленко, одержал серию побед в шести боях. В 2015 году Андрей Корешков отобрал чемпионский титул у Дугласа Лимы, потом одержал уверенную победу над бывшим чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. А в 2016 Корешков уступил в реванше Дугласу Лиме.

Чиди Нжокуани начал свою карьеру в Bellator в ноябре 2015 года. Победил Рикки Рейни, Тиаго Гонсалвеша, Андрэ Филью и опытного бойца ММА Мэлвина Гилларда.

Напомним, Bellator MMA — американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам (т. н. MMA — от англ. Mixed Martial Arts). Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации.

Автор: Варвара Кошкина
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