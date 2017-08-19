В Омске новосибирец вместо 170 миллионов возмещенного НДС получит срок

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Следователи областного главка МВД завершили расследование дела 46-летнего мошенника из Новосибирска, который пытался обмануть налоговую службу. Бизнесмена заподозрили в махинациях инспекторы, получившие фиктивные декларации от двух омских компаний, якобы совершивших крупные сделки с несуществующими партнерами из других городов РФ. Новосибирец собирался получить с помощью этих документов возмещение налога на добавленную стоимость, сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

После проведения судебно-бухгалтерской экспертизы налоговики отказали возмещать новосибирцу 170 миллионов рублей НДС. Вместо этого на 46-летнего новосибирца завели уголовное дело.

Как стало известно Омскпресс, за совершение мошенничества в особо крупном размере 46-летнему новосибирцу грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до десяти лет.