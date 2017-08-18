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НовостиДТП

Под Омском «Волга» улетела в кювет, водитель погиб

Под Омском «Волга» улетела в кювет, водитель погиб
Источник картинки
Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.
18.08.2017 16:59
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На трассе Ракитинка — Морозовка автомобиль ГАЗ-24 улетел в кювет и перевернулся. Как сообщили в УГИБДД по Омской области, 57-летний мужчина, который находился за рулем, погиб на месте.

По факту ДТП назначена и проводится проверка.

Автор: Марина Петрова
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