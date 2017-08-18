Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
18
августа
пт
Ночь +11
Утро +15
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.25 59.55
EUR69.65 69.90
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16

НовостиПолитика в Омске

Вице-губернатор Омской области предлагает устроить «геноцид» свиней по всей России

Вице-губернатор Омской области предлагает устроить «геноцид» свиней по всей России
Источник картинки
Первый вице-губернатор Андрей Новоселов Омской области настаивает не только на сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России.
18.08.2017 16:29
Поделиться:

Первый вице-губернатор Андрей Новоселов Омской области настаивает не только на сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России. Как подчеркивает чиновник, в городах свиноводству вообще не место, а в личных подворьях численность свиней надо жестко регулировать.

В рамках совещания по вопросам организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней Андрей Новоселов, заместитель председательства правительства Омской области категорично высказался о том, что в эпидемии АЧС виноват только человеческий фактор.

Главная причина распространения инфекции в Омской области — человеческий фактор. Поэтому надо бороться за сокращение поголовья свиней в личных хозяйствах на территории всей России. Омская область намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. Если на подворьях большое поголовье, трудно обеспечить достойное содержание и контроль за животными,

— уверен Андрей Новоселов.

Также категоричен первый вице-губернатор и в вопросах содержания свинопологовья в городской черте.

– В городе, мегаполисе не нужно разводить свиней. ? Если ты хочешь быть фермером, будь фермером. Если у тебя личное подсобное хозяйство в виде 10 свиней, это одно. А когда их 100 или 1000, тогда будь фермером, плати налоги и неси полную отвественность за свою деятельность,

— заявляет вице-губернатор региона.

Стоит отметить, что ситуация со свиноводством действительная печальная: в некоторых «личных подворьях» содержалось более 1000 свиней. Естественно, что условия содержания животных нарушали все возможные требования и такие подворья, которых в Омской области и в самом Омске оказалось очень много, сильно усугубили ситуацию с распространением эпидемии АЧС.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 203
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: вице-губернатор, Новоселов, АЧС, африканская чума свиней, свиноводство

Читайте также:

Изображение

В день выборов для омичей откроют 471 избирательный участок

Голосование за депутатов в Омский горсовет пройдет 10 сентября.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

За места в Горсовете Омска поборются только трое самовыдвиженцев

За места в Горсовете Омска поборются только трое самовыдвиженцев

638 просмотров, комментировать
Выступление Бабкиной в Омске помогло Назарову попасть в рейтинг губернаторов-блогеров

Выступление Бабкиной в Омске помогло Назарову попасть в рейтинг губернаторов-блогеров

330 просмотров, комментировать
В омский избирком пожаловались на священника-кандидата в депутаты

В омский избирком пожаловались на священника-кандидата в депутаты

405 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Росприроднадзор не нашел белый порошок, на выпадение которого жаловались омичи

Росприроднадзор не нашел белый порошок, на выпадение которого жаловались омичи

78 просмотров, комментировать
Омский аэропорт принял самый большой в мире транспортный самолет

Омский аэропорт принял самый большой в мире транспортный самолет

160 просмотров, комментировать
Житель элитной омской многоэтажки сетует на Медведева из-за ржавой воды

Житель элитной омской многоэтажки сетует на Медведева из-за ржавой воды

256 просмотров, комментировать

Блоги

Владимир Жуковский Владимир Жуковский

Политолог
В Омске стал очевиден виновник загрязнения атмосферы – это АО «Омскгоргаз»

Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?

6082 просмотров
2
Алексей Сокин Алексей Сокин

Вице-спикер Городского Совета
День Строителя!

Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!

5512 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Пушкарь Игорь Владимирович
Пушкарь Игорь Владимирович

// Омские зоозащитники предлагают сделать отлов собак более гуманным

Все упоминания (10)

Оттен Эдуард Петрович
Оттен Эдуард Петрович

// Дайджест материалов

Все упоминания (2)

Адырбаев Марат Шакенович
Адырбаев Марат Шакенович

// Пять омских улиц назовут в честь врачей

Все упоминания (4)

Отечество
Отечество

// Утренний кофе

Все упоминания (6)

Омская крепость
Омская крепость

// В Омске пройдет «Велоночь» в цветах российского триколора

Все упоминания (563)

Кубок Содружества
Кубок Содружества

// "Кубок содружества" соберет борцов

Все упоминания (1)

Континент
Континент

// Дождем залило Омск (фото)

Все упоминания (215)

Тандер, ЗАО
Тандер, ЗАО

// В омском "Магните" могли продавать испорченные мясо и рыбу

Все упоминания (6)

Промсвязьбанк, ОАО
Промсвязьбанк, ОАО

// В Омске может обанкротиться еще одна дочерняя компания "Мостовика"

Все упоминания (51)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
В ВТБ Страхование застраховано имущество 4,3 млн граждан

В ВТБ Страхование застраховано имущество 4,3 млн граждан

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ участвует в интеграции платежных систем России и Армении

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
От России на «Оскар» может претендовать «Нелюбовь» Звягинцева

От России на «Оскар» может претендовать «Нелюбовь» Звягинцева

106 просмотров, комментировать
Первый канал закрывает «Давай поженимся», «Модный приговор» и еще два ток-шоу

Первый канал закрывает «Давай поженимся», «Модный приговор» и еще два ток-шоу

571 просмотров, комментировать
С 2018 года духи могут подорожать в полтора-два раза из-за введения акциза

С 2018 года духи могут подорожать в полтора-два раза из-за введения акциза

253 просмотров, комментировать
В Китае открылся первый в мире интернет-суд

В Китае открылся первый в мире интернет-суд

151 просмотров, комментировать
Российские космонавты впервые за полтора года вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые за полтора года вышли в открытый космос

110 просмотров, комментировать
ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

319 просмотров, комментировать
Популярно
Российский космонавт побывал в будущем

Российский космонавт побывал в будущем

5873 просмотров, комментировать
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко

СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко

1988 просмотров, комментировать 1
Asus ZenFone Go признан лучшим среди ТОП-5 смартфонов до 5 000 рублей

Asus ZenFone Go признан лучшим среди ТОП-5 смартфонов до 5 000 рублей

1229 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик