Вице-губернатор Омской области предлагает устроить «геноцид» свиней по всей России

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Первый вице-губернатор Андрей Новоселов Омской области настаивает не только на сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России.

Первый вице-губернатор Андрей Новоселов Омской области настаивает не только на сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России. Как подчеркивает чиновник, в городах свиноводству вообще не место, а в личных подворьях численность свиней надо жестко регулировать.

В рамках совещания по вопросам организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней Андрей Новоселов, заместитель председательства правительства Омской области категорично высказался о том, что в эпидемии АЧС виноват только человеческий фактор.

Главная причина распространения инфекции в Омской области — человеческий фактор. Поэтому надо бороться за сокращение поголовья свиней в личных хозяйствах на территории всей России. Омская область намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. Если на подворьях большое поголовье, трудно обеспечить достойное содержание и контроль за животными,

— уверен Андрей Новоселов.

Также категоричен первый вице-губернатор и в вопросах содержания свинопологовья в городской черте.

– В городе, мегаполисе не нужно разводить свиней. ? Если ты хочешь быть фермером, будь фермером. Если у тебя личное подсобное хозяйство в виде 10 свиней, это одно. А когда их 100 или 1000, тогда будь фермером, плати налоги и неси полную отвественность за свою деятельность,

— заявляет вице-губернатор региона.

Стоит отметить, что ситуация со свиноводством действительная печальная: в некоторых «личных подворьях» содержалось более 1000 свиней. Естественно, что условия содержания животных нарушали все возможные требования и такие подворья, которых в Омской области и в самом Омске оказалось очень много, сильно усугубили ситуацию с распространением эпидемии АЧС.