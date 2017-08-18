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Вице-губернатор Омской области предлагает устроить «геноцид» свиней по всей России
Первый вице-губернатор Андрей Новоселов Омской области настаивает не только на сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России. Как подчеркивает чиновник, в городах свиноводству вообще не место, а в личных подворьях численность свиней надо жестко регулировать.
В рамках совещания по вопросам организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней Андрей Новоселов, заместитель председательства правительства Омской области категорично высказался о том, что в эпидемии АЧС виноват только человеческий фактор.
Главная причина распространения инфекции в Омской области — человеческий фактор. Поэтому надо бороться за сокращение поголовья свиней в личных хозяйствах на территории всей России. Омская область намерена выступить с инициативой закрепления в федеральном законодательстве предельной численности содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. Если на подворьях большое поголовье, трудно обеспечить достойное содержание и контроль за животными,
— уверен Андрей Новоселов.
Также категоричен первый вице-губернатор и в вопросах содержания свинопологовья в городской черте.
– В городе, мегаполисе не нужно разводить свиней. ? Если ты хочешь быть фермером, будь фермером. Если у тебя личное подсобное хозяйство в виде 10 свиней, это одно. А когда их 100 или 1000, тогда будь фермером, плати налоги и неси полную отвественность за свою деятельность,
— заявляет вице-губернатор региона.
Стоит отметить, что ситуация со свиноводством действительная печальная: в некоторых «личных подворьях» содержалось более 1000 свиней. Естественно, что условия содержания животных нарушали все возможные требования и такие подворья, которых в Омской области и в самом Омске оказалось очень много, сильно усугубили ситуацию с распространением эпидемии АЧС.
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Владимир Жуковский
Политолог
Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?
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Алексей Сокин
Вице-спикер Городского Совета
Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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