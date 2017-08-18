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Росприроднадзор не нашел белый порошок, на выпадение которого жаловались омичи

Специалист Росприродназора не нашел на улицах Омска белый порошок, на выпадение которого жаловались омичи, сообщили в ведомстве.

«Сегодня утром в рамках рейда инспектор выехал в район Нефтяников, но этого порошка не нашел», — сообщил «РИА Новости» и.о. замруководителя управления ведомства по Омской области Сергей Тектов.

Там отметили, что направили запрос в Центр мониторинга по поводу того, было ли превышение по взвешенным частицам. Кроме этого, ведомство направило запросы на крупные предприятия – ТГК-11, Омский НПЗ. Уже известно, что там никаких внештатных аварийных ситуаций зафиксировано не было.

Проверка продолжается.

Как сообщал Омскпресс, накануне в социальных сетях появились многочисленные посты о выпадении в Нефтяниках белого порошка. Необычный налет жители района обнаружили на своих автомобилях.