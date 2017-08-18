Советник главы Россельхознадзора обвинил фермеров Омской области в сокрытии чумы свиней

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По мнению Никиты Лебедева, это и привело к столь активному распространению вируса по региону.

В Омской области идет уже вторая волна африканской чумы свиней (АЧС), заявил советник Руководителя Россельхознадзора РФ Никита Лебедев на совещании по вопросам организации противоэпизоотических мероприятий по ликвидации и недопущению распространения АЧС на территории Омской области. По его мнению, это связано с тем, что фермеры региона долго скрывали факт заболевания животных.

Мы предполагаем, что это уже вторая волна заболевания. Сам возбудитель появился в регионе, скорее всего, еще весной, падеж был скрыт и сейчас уже циркуляция возбудителя идет именно за счет перемещения зараженной продукции, полученной как раз в личных подворьях. Потому что много уничтоженных животных, к сожалению. Когда выявляется заболевание и люди начинают резать, начинают продавать, куда-то увозить и за счет этого идет распространение,

— сказал Лебедев, передает Om1.ru.

Он подчеркнул, что главное — не допустить попадание вируса в дикую природу.

Это уже не первое обвинение со стороны Россельхознадзора. Ранее глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что вирус скрывали в регионе полтора месяца.

Ради недопущения распространения АЧС в Омской области уничтожают животных, находящихся в карантинных зонах. Уже отчуждено более 10 тысяч голов. Фермеры получают компенсации за утерянное поголовье. Так, выплачено уже порядка 4 млн рублей.