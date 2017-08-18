В Любинском районе спасают 3-летнего малыша, пострадавшего в пожаре

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В поселке Любино Любинского района Омской области вчера вечером произошел пожар, в котором пострадал 3-летний ребенок и его 46-летний отец.

В поселке Любино Любинского района Омской области вчера вечером произошел пожар, в котором пострадал 3-летний ребенок и его 46-летний отец. Семья находится в Любинской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. У обоих пострадавших сильно обожжены руки, ноги и голова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, частный дом вспыхнул из-за короткого замыкания в проводке. Сообщение о пожаре поступило в 18:44. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение веранды и кровли дома на всей площади 64 кв.м.

К тушению пожара от МЧС России были привлечены 9 человек и 3 единицы техники. Пожар был локализован в 18:52, а в 19:55 огонь удалось полностью ликвидировать. На месте происшествия работало 1 звено ГДЗС.