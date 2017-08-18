Омич спас краснокнижного лебедя от стаи бродячих собак

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Житель села Троицкое Омского района спас лебедя-кликуна от бродячих собак. Стая окружила птицу у берега Иртыша. Мужчина отогнал собак и забрал лебедя домой. По совету знакомых он передал его в природный парк «Птичья гавань».

Сейчас лебедь находится в реабилитационном центре парка. Когда птица наберется сил, ее передадут в Большереченский зоопарк, сообщили в областном Минприроды.

Лебедь-кликун занесен в Красную книгу Омской области.

Накануне Омскпресс сообщал о другом пополнении Большереченского зоопарка: там у пары носух родились малыши.