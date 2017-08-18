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«Авангард» и «Автомобилист» сразятся за кубок Мемориала Блинова
Сегодня на «Арене-Омск» в рамках Мемориала Виктора Блинова встретятся омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Обе команды провели на турнире по две игры и сумели показать стопроцентный результат.
«Ястребы» обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска со счётом 4:1, а после разгромили хабаровский «Амур» 5:2. Уральская команда сначала всухую обыграла хабаровчан со счётом 2:0, а после астанинский «Барыс» 3:1.
Решающая игра стартует в 19:00.
Мемориал Виктора Блинова – предсезонный хоккейный турнир, проходящий в Омске. Впервые он прошел в 1982 году. Омский «Авангард» становился обладателем кубка на турнире 18 раз.
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журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
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