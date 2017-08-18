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НовостиСпорт в Омске

«Авангард» и «Автомобилист» сразятся за кубок Мемориала Блинова

«Авангард» и «Автомобилист» сразятся за кубок Мемориала Блинова
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Игра стартует в 19:00 на «Арене-Омск».
18.08.2017 15:55
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Сегодня на «Арене-Омск» в рамках Мемориала Виктора Блинова встретятся омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Обе команды провели на турнире по две игры и сумели показать стопроцентный результат.

«Ястребы» обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска со счётом 4:1, а после разгромили хабаровский «Амур» 5:2. Уральская команда сначала всухую обыграла хабаровчан со счётом 2:0, а после астанинский «Барыс» 3:1.

Решающая игра стартует в 19:00.

Мемориал Виктора Блинова – предсезонный хоккейный турнир, проходящий в Омске. Впервые он прошел в 1982 году. Омский «Авангард» становился обладателем кубка на турнире 18 раз.

Автор: Марина Петрова
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