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Омский аэропорт принял самый большой в мире транспортный самолет
Сегодняшнее утро неожиданно порадовало омичей, любящих самолеты — на военном аэродроме «Омск-Северный» приземлился один из самых больших в мире транспортных самолетов АН-124 «Руслан».
Фотография легендарного гиганта авиации была размещена в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Споттинг в Омске».
Вот такое утречко))
Приятная неожиданность в виде АН-124 (RA-82013),
— поделился фотографией и радостью с земляками один из омичей.
АН-124 «Руслан» с бортовым номером RA-82013 зашел на посадку в «Омск-Северный», т.к. аэропорт «Омск-Центральный» не может принимать самолеты такого типа по техническим причинам. Предполагается, что воздушное судно АН-124 входит в состав 566-го военно-транспортного авиационного полка ВВС РФ и приземлилось в Омске для дозаправки.
Ан-124 «Руслан» — советский тяжёлый дальний транспортный самолёт разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Был самым крупным и самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом до появления в 2005 году Boeing 747-8F (в 1982—1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолётом в мире).
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