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К Всемирному дню фотографии омская полиция организовала выставку
Культурный центр Управления МВД Омска организовал выставку фототехники разных лет, приуроченную к Всемирному дню фотографии, который будет отмечаться уже завтра, 19 августа. Выставка представлена в Музее истории органов внутренних дел Омска.
В экспозиции необычной выставки представлено около двух десятков образцов фототехники разных эпох и снимки, которые были сфотографированы с ее помощью омскими полицейскими с момента становления региональной структуры полиции. Примечательно, что вся фототехника на выставке — в рабочем состоянии.
World Photography Day отмечают ежегодно 19 августа. Всемирный день фотографии был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии.
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