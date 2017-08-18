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Опыт Омска в переработке золошлаковых отходов нашел одобрение в Госдуме
Опыт омских предприятий в деле переработки золошлаковых отходов нашел одобрение в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты по энергетике Валерий Селезнев пообещал поддержку в этом направлении. Об этом депутат заявил на встрече с представителями омского объединения предприятий во главе с группой компаний «Основа Холдинг».
Это объединения было создано в апреле этого года. Сейчас его необходимо внести в реестр Минпромторга. После этого «Основа Холдинг» сможет рассчитывать на федеральные средства при реализации инновационных проектов вторичной переработки ресурсов теплоэнергетического комплекса региона, сообщает «Вечерний Омск».
У объединения уже есть успешные проекты: так, из золы ТЭЦ делают газобетонные блоки, портландцемент, зольный кирпич. Инвестиции в них составили 2 млрд. рублей.
Активная реализация проектов по переработке золошлаковых отходов поможет решить проблему золоотвалов, которые образуются у ТЭЦ.
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