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Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 1,4%
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2017 года сократились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в оперативном докладе Росстата, посвященном социально-экономическому положению России. При этом если сравнивать июль этого и прошлого года, спад составил 0,9%.
Реальные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Средняя зарплата в России в июле составила 39 355 рублей, это на 8,6% больше, чем в июле 2016 года.
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