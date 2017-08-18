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НовостиЭкономика в Омске

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 1,4%

Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 1,4%
Источник картинки
Средняя зарплата в России в июле составила 39 355 рублей.
18.08.2017 04:14
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Реальные доходы россиян в первом полугодии 2017 года сократились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в оперативном докладе Росстата, посвященном социально-экономическому положению России. При этом если сравнивать июль этого и прошлого года, спад составил 0,9%.

Реальные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Средняя зарплата в России в июле составила 39 355 рублей, это на 8,6% больше, чем в июле 2016 года. 

Автор: Марина Петрова
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