Эксперты составили рейтинг 10 самых популярных направлений для отдыха в сентябре

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Жителям Омска отдых на самом популярном направлении обойдется минимум в 40 000 рублей за двоих.

Эксперты в туристической индустрии назвали десять лучших мест, куда чаще всего берут путевки соотечественники в бархатный сезон. Пальму первенства в этом негласном соревновании держит Турция. Стоимость путевок в Турцию для жителей Омска начинается от 40 000 рублей за двоих на 8 ночей. Это достаточно бюджетная цена, учитывая стоимость самого перелета.

Однако следует помнить о предупреждении Роспотребнадзора — в Турции было выявлено 348 случаев заболевания вирусом Коксаки. И сегодня также поступила информация о заболевшем маленьком омиче, который вернулся из Турции.

Затем с существенным отрывом идёт Тунис и замыкает тройку лидеров среди популярных направлений Россия. Внутри страны наши граждане традиционно выбирают Крым и Сочи. Однако многие туристы жалуются на отвратительный сервис на российских курортах.

Также у туристов в последнее время особой популярностью пользуются Кипр, Греция, Испания, Италия, Вьетнам, Таиланд и Доминиканская Республика, Болгария.

По исследованию портала Туту.ру многие россияне назвали любимым местом для отдыха собственную дачу.