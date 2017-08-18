Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
18
августа
пт
День +19
Вечер +15
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.35 59.42
EUR69.61 69.85
 ПокупкаПродажа
CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиРоссия

ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре
Источник картинки
Все в дом: активисты ОНФ сохранили бюджеты регионов от покупки дорогих автомобилей.
18.08.2017 01:10
Поделиться:

Активисты Общероссийского народа фронта на днях предотвратили закупку нескольких люксовых автомобилей в регионах. Общая сумма незапланируемых расходов могла составлять, по информации пресс-службы ОНФ, 18 млн рублей.

В Самарской области руководство ФПК “Чапаевский механический завод” решили покупать автомобиль стоимостью 3,5 миллиона рублей. Анализ данных закупки показал, что это автомобиль Ford Explorer Limited 249 л.с. При этом месяц назад этой компании уже был направлен запрос с требованием обосновать предстоящие закупки на 2,9 млн рублей.

Не дали активисты ОНФ проекта «За честные закупки» пополнить автопарк и другой компании из Самарской области. Предприятие АО «Транснефть-Приволга» решило закупать сразу два автомобиля по 3,8 млн руб. каждый. Изучив всю информацию, активисты Народного фронта пришли к выводу, что заказчик планирует приобрести Toyota Land Cruiser Prado 150.

Немало вопросов вызвало у активистов ОНФ в Кемеровской области закупка ООО «Газпром добыча Кузнецк» в середине июля автомобиля почти за 5 млн руб неизвестной спецификации. А администрация Моховского сельского поселения Кемеровской области в конце июля 2017 г. купила автомобиль за 2,4 млн руб. мощностью 248 л.с., что также нарушает действующие нормы и правила проведения закупок.

Эти и другие случаи необоснованных закупок приводят к тому, что активисты Общероссийского Народного Фронта требуют пересмотреть или дополнить новыми правилами 223-ФЗ о госзакупках, чтобы правила стали понятны всем игрокам.

Источник: Tvoe-Avto.com.

Автор: Анна Петрушова
Просмотров: 192
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: закупки, бюджет, авто, ОНФ, активисты

Читайте также:

Изображение

Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю

Проектирование и дальнейшее производство спутника «Союз-5» является одним из направлений Федеральной космической программы на 2016—2025 годы.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Выгодная стоимость! Качественный сервис
Автосервис
Чухновского, 2/1
Мойка автомобилей от 120 руб.*
Автоблеск, автомойка
Комсомольская 13-я, 1/2
*1.08.17–31.10.17. Подробности по телефону.
Автомойка! Скидка 10% всем
ЮЗА, ООО, центр переоборудования автомобилей на газ
Гусарова, 55а
*«БФ-Систем».
СТО в центре города, диагностика, автомойка
Автодом, ООО, СТО
Тарская, 146

Новости рубрики

У россиян растут кредиты, а не доходы

У россиян растут кредиты, а не доходы

244 просмотров, комментировать
Аналитик: цена на iPhone 8 в России составит 79 900 рублей

Аналитик: цена на iPhone 8 в России составит 79 900 рублей

301 просмотров, комментировать
В России появится индийский смартфон Freedom251 за 260 рублей

В России появится индийский смартфон Freedom251 за 260 рублей

639 просмотров, комментировать 3
Новости из соцсетей
В омском парке разбился юный скейтбордист

В омском парке разбился юный скейтбордист

384 просмотров, комментировать
Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях

Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях

289 просмотров, комментировать
В Китае впервые заморозили человека

В Китае впервые заморозили человека

197 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2007 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

4809 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Архипов Василий Николаевич
Архипов Василий Николаевич

// В Старом Кировске восстановили памятник "Борцам за свободу"

Все упоминания (3)

Шлеменко Александр
Шлеменко Александр

// Омский боец Шлеменко возмущен площадками для «избранных» детей за забором

Все упоминания (73)

Черепанов Алексей Андреевич
Черепанов Алексей Андреевич

// К концу недели в Омске будут помыты и покрашены 3 моста

Все упоминания (115)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Краса России
Краса России

// "Красой Омска" признали 20-летнюю студентку ОГИСа

Все упоминания (17)

Омсктехоптторг, ОАО
Омсктехоптторг, ОАО

// Дайджест материалов

Все упоминания (3)

Бизнес-центр Diamond
Бизнес-центр Diamond

// По Омску проедет «Машина добра» в помощь детям

Все упоминания (3)

Акция
Акция

// Самым богатым депутатом Заксобрания Омской области стал Сергей Калинин

Все упоминания (41)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком
В ВТБ Страхование застраховано имущество 4,3 млн граждан

В ВТБ Страхование застраховано имущество 4,3 млн граждан

// Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ участвует в интеграции платежных систем России и Армении

// Банк ВТБ (ПАО)

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

190 просмотров, комментировать
Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю

Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю

176 просмотров, комментировать
Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой

Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой

167 просмотров, комментировать
В Китае впервые заморозили человека

В Китае впервые заморозили человека

197 просмотров, комментировать
Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов

Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов

232 просмотров, комментировать
Влюбленный китаец купил 5 000 порций лапши

Влюбленный китаец купил 5 000 порций лапши

190 просмотров, комментировать
Популярно
Российский космонавт побывал в будущем

Российский космонавт побывал в будущем

5834 просмотров, комментировать
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко

СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко

1934 просмотров, комментировать 1
Asus ZenFone Go признан лучшим среди ТОП-5 смартфонов до 5 000 рублей

Asus ZenFone Go признан лучшим среди ТОП-5 смартфонов до 5 000 рублей

1207 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик