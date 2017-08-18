ОНФ предупредил закупку люксовых авто за 18 млн рублей в Самаре

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Все в дом: активисты ОНФ сохранили бюджеты регионов от покупки дорогих автомобилей.

Активисты Общероссийского народа фронта на днях предотвратили закупку нескольких люксовых автомобилей в регионах. Общая сумма незапланируемых расходов могла составлять, по информации пресс-службы ОНФ, 18 млн рублей.

В Самарской области руководство ФПК “Чапаевский механический завод” решили покупать автомобиль стоимостью 3,5 миллиона рублей. Анализ данных закупки показал, что это автомобиль Ford Explorer Limited 249 л.с. При этом месяц назад этой компании уже был направлен запрос с требованием обосновать предстоящие закупки на 2,9 млн рублей.

Не дали активисты ОНФ проекта «За честные закупки» пополнить автопарк и другой компании из Самарской области. Предприятие АО «Транснефть-Приволга» решило закупать сразу два автомобиля по 3,8 млн руб. каждый. Изучив всю информацию, активисты Народного фронта пришли к выводу, что заказчик планирует приобрести Toyota Land Cruiser Prado 150.

Немало вопросов вызвало у активистов ОНФ в Кемеровской области закупка ООО «Газпром добыча Кузнецк» в середине июля автомобиля почти за 5 млн руб неизвестной спецификации. А администрация Моховского сельского поселения Кемеровской области в конце июля 2017 г. купила автомобиль за 2,4 млн руб. мощностью 248 л.с., что также нарушает действующие нормы и правила проведения закупок.

Эти и другие случаи необоснованных закупок приводят к тому, что активисты Общероссийского Народного Фронта требуют пересмотреть или дополнить новыми правилами 223-ФЗ о госзакупках, чтобы правила стали понятны всем игрокам.

Источник: Tvoe-Avto.com.