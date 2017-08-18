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НовостиОбщество в Омске

Реконструкцию омской «Саламандры» возобновили после 3-х недель простоя

Реконструкцию омской «Саламандры» возобновили после 3-х недель простоя
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В здании ведутся отделочные работы, реконструируется фасад и прилегающие территории.
18.08.2017 00:47
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17 августа 2017 года министр строительства Омской области Владимир Стрельцов провел инспекцию реконструируемого здания «Саламандры». Работы на улице Музейная были приостановлены на три недели из-за ценных археологических находок.

На данный момент стройка возобновлена. Подрядчик «Технострой» приступил к ремонту фасада. Внутри здания ведутся отделочные работы, проводится благоустройство территории.

Инспекция процесса реконструкции здания «Эрмитаж-Сибирь»

После реконструкции в центре Омска должно образоваться единое пешеходное пространство со множеством зеленых насаждений. Археологические находки планируют включить в будущую экспозицию, которая развернется в «Эрмитаже-Сибирь» после его открытия. Продолжение археологических раскопок могильника, датируемого первым тысячелетием до нашей эры, пока не планируется.

Автор: Екатерина Анисенко
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