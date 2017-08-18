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Реконструкцию омской «Саламандры» возобновили после 3-х недель простоя
17 августа 2017 года министр строительства Омской области Владимир Стрельцов провел инспекцию реконструируемого здания «Саламандры». Работы на улице Музейная были приостановлены на три недели из-за ценных археологических находок.
На данный момент стройка возобновлена. Подрядчик «Технострой» приступил к ремонту фасада. Внутри здания ведутся отделочные работы, проводится благоустройство территории.
После реконструкции в центре Омска должно образоваться единое пешеходное пространство со множеством зеленых насаждений. Археологические находки планируют включить в будущую экспозицию, которая развернется в «Эрмитаже-Сибирь» после его открытия. Продолжение археологических раскопок могильника, датируемого первым тысячелетием до нашей эры, пока не планируется.
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