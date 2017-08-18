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В омском парке разбился юный скейтбордист
17 августа 2017 года в Октябрьском округе, в парке 30 лет ВЛКСМ 11-летний мальчик на скейте потерял сознание после падения на рампе, информация об этом появилась на публичной странице «ОМСК ВК».
По словам очевидцев, попав в яму на рампе на скорости он потерял траекторию движения. При падении юный скейтбордист ударился лицом и головой, некоторое время пролежал без сознания. После происшествия ничего не помнил. Мальчики сами обработали ему раны перекисью водорода. Ребенка спасло то, что он катался в шлеме.
Все трюковые возвышения парка давно не отвечают никаким требованиям безопасности, многие разбиты и раскатаны до дыр. Около двух лет назад администрация парка объявила о решении закрыть скейт-площадку и тогда омичи обратились к губернатору, мэру города и даже самому президенту Владимиру Путину. Но на данный момент никаких действий по реконструкции разбитой площадки не производится.
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