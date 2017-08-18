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Эскиз российского спутника «Союз-5» за 30 млрд рублей планируют завершить к ноябрю
Примерно в ноябре 2017 года должен быть закончен эскиз нового российского спутника, сообщает глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев. Именно его компания была назначена российским правительством в качестве главного разработчика новейшего спутника сверхтяжёлого класса.
Проектирование и дальнейшее производство спутника «Союз-5» является одним из направлений Федеральной космической программы на 2016—2025 годы и включает в себя также создание ракетно-космических комплексов среднего класса нового поколения под рабочим названием «Феникс». На создание спутника «Союз-5» планируется выделить в 2018—2025 году около 30 млрд рублей.
Первые запуски нового спутника планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур без экипажа, затем уже в 2024 с космонавтами. Ещё через 4 года ракета «Союз-5» должна будет стартовать с российского космодрома «Восточный». В связи с проектированием и разработкой новой ракеты носителя «Союз-5», был пересмотрен график пусков объектов с космодрома Байконур и строительства пилотируемой инфраструктуры на космодроме «Восточный».
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