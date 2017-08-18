Новости → Общество в Омске
Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях
17 августа 2017 года ближе к вечеру омичи, проживающие в Нефтяниках, обнаружили на поверхности своих автомобилей непривычный налет в виде белого порошка. Природа этого явления пока неизвестна.
Я как-то весной заметил такую картину, как в Нефтяниках, что с трубы высокой выхлопы дуло в сторону левого берега, и выхлопы всё ниже и ниже, и 16-этажный дом прям погружал своими выбросами, что в третьем микрорайоне.
— пишет один подписчиков сообщества «ЧП Омск», видевший подобное ранее.
Есть предположения, что это очередные выбросы в атмосферу. Такую же картину непонятных осадков наблюдают на Левом берегу, а в Амурском поселке подобный порошок видели позавчера. Фотографии странного налета на стекле автомобиля опубликованы на странице «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
В паблике предполагают, что это мелкодисперсные частицы золы с ТЭЦ. В департаменте экологического надзора работает круглосуточная линия для населения. Позвонить можно по телефону 67-10-68.
Читайте также:
Эксперты составили рейтинг 10 самых популярных направлений для отдыха в сентябре
Жителям Омска отдых на самом популярном направлении обойдется минимум в 40 000 рублей за двоих.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омич украл экскаватор на вахте
В омском парке разбился юный скейтбордист
Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой
Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов
Влюбленный китаец купил 5 000 порций лапши
Российский космонавт побывал в будущем
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко