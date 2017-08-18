Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях

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Некоторые предполагают, что это могут быть выбросы золы с ТЭЦ.

17 августа 2017 года ближе к вечеру омичи, проживающие в Нефтяниках, обнаружили на поверхности своих автомобилей непривычный налет в виде белого порошка. Природа этого явления пока неизвестна.

Я как-то весной заметил такую картину, как в Нефтяниках, что с трубы высокой выхлопы дуло в сторону левого берега, и выхлопы всё ниже и ниже, и 16-этажный дом прям погружал своими выбросами, что в третьем микрорайоне.

— пишет один подписчиков сообщества «ЧП Омск», видевший подобное ранее.

Есть предположения, что это очередные выбросы в атмосферу. Такую же картину непонятных осадков наблюдают на Левом берегу, а в Амурском поселке подобный порошок видели позавчера. Фотографии странного налета на стекле автомобиля опубликованы на странице «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

В паблике предполагают, что это мелкодисперсные частицы золы с ТЭЦ. В департаменте экологического надзора работает круглосуточная линия для населения. Позвонить можно по телефону 67-10-68.