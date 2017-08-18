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НовостиВ мире

Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой

Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой
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Исследователи отметили, что смешение с водой или льдом «работает» только для 40-градусных напитков.
18.08.2017 00:05
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Ученые-химики из университета Линнея в Швеции выяснили, почему вкус виски улучшается после смешивания его с водой.

Характерный для данного алкогольного напитка «дымный» вкус придают молекулы гваякола. Это вещество притягивает молекулы спирта. Вода же «выталкивает» гваякол на поверхность, фактически разделяя раствор на два слоя. Это означает, что добавление в виски воды увеличивает количество ароматических молекул на поверхности, из-за чего усиливается вкус и запах напитка ближе к поверхностному слою.

Однако остаток виски уже не имеет такого ярко выраженного вкуса. Такой метод подходит для 40-градусных виски, а для более крепких – 60-градусных лучше использовать специальные охлажденные камни.

Автор: Екатерина Анисенко
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