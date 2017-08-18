Новости → В мире
Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой
Ученые-химики из университета Линнея в Швеции выяснили, почему вкус виски улучшается после смешивания его с водой.
Характерный для данного алкогольного напитка «дымный» вкус придают молекулы гваякола. Это вещество притягивает молекулы спирта. Вода же «выталкивает» гваякол на поверхность, фактически разделяя раствор на два слоя. Это означает, что добавление в виски воды увеличивает количество ароматических молекул на поверхности, из-за чего усиливается вкус и запах напитка ближе к поверхностному слою.
Однако остаток виски уже не имеет такого ярко выраженного вкуса. Такой метод подходит для 40-градусных виски, а для более крепких – 60-градусных лучше использовать специальные охлажденные камни.
Читайте также:
В Китае впервые заморозили человека
Процесс первой в мире криогенной заморозки человека шел около двух дней.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
eBay стал каналом финансирования ИГИЛ
iPhone 8 получит виртуальную кнопку «Домой»
Цены на нефть падают уже второй день
В омском парке разбился юный скейтбордист
Омичи обсуждают в сети необычный налет на автомобилях
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Химики выяснили, почему виски вкуснее с водой
Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов
Влюбленный китаец купил 5 000 порций лапши
Российский космонавт побывал в будущем
СМИ: Мэром Омска станет Фролов, а губернатором региона — Голушко