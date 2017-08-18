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В Китае впервые заморозили человека
Китайские ученые впервые в истории провели полную криогенную заморозку человека, сообщает «Газета Daily». Видео об этом сложнейшем процессе опубликовано на публичной странице «Синьхуа Новости» в социальной сети «ВКонтакте».
На это дал согласие муж недавно умершей от онкологического заболевания 49-летней женщины. Заморозка проводилась в несколько этапов. Сперва в тело был введен специальный гель, который заполнил все сосуды и сделал тело максимально эластичным. Затем его поместили в специальный сосуд, где постепенно снижали температуру до минусовой отметки. Так у родственников появляется надежда, что в будущем будет найдено лекарство от неизлечимых сейчас болезней и возможно будет вернуть человека к жизни.
С 10 мая тело женщины хранится в специальном контейнере с жидким азотом. Его температура около 192 градусов ниже нуля по Цельсию.
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