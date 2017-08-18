Туристы жалуются на плохой сервис российских курортов

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Все обращения будут рассмотрены этой осенью на общественных слушаниях.

В Общественную палату России за этот летний сезон уже поступило более 800 обращений о нарушении прав туристов, информируют «Известия». Поступили жалобы на неприветливый обслуживающий персонал, отмену и задержки рейсов авиаперевозчиками, а также плохую инфраструктуру и сервис.

Граждане жаловались на грязные пляжи и замусоренные курортные города в Краснодарском крае, в Анапе, Геленджике и Сочи. Отличились нарушениями и турецкие курорты. Уровень сервиса не соответствовал обещаниям туроператоров. Все обращения туристов будут рассмотрены на общественных слушаниях осенью и по итогам разработаны рекомендации для Ростуризма.