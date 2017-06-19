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О резком существенном росте доходов сообщает правительство Омска
По сравнению с последними внесенными изменениями дефицит бюджета существенно сократился. Об этом рассказал министр финансов Вадим Чеченко. Все произошло за счет роста с начала года налоговых поступлений – вырос на 68,4 % налог на прибыль. Основные статьи – сфера образования, пассажирские перевозки, строительство ряда объектов, включая Омский Эрмитаж, поликлинику на Левобережной.
Поправка в бюджет была принята сразу в первом и втором чтении. Эти изменения в бюджет позволят снизить уровень долговой нагрузки региона.
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