На теплоходе с пассажирами в Омске загорелся моторный отсек

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.137 YaBrowser/17.4.1.919 Yowser/2.5 Safari/537.36

18 июня 2017 года, прямо во время рейса, в моторном отсеке самого старого прогулочного теплохода Омска - «Москва-45» с пассажирами на борту, произошло возгорание.На борту возникли небольшие проблемы, но никто не пострадал и прогулка продолжилась по запланированному маршруту. Теплоход вернулся к пристани на одном моторе и тихом ходу.

«Москва – 45» уйдет в ремонт, остальные теплоходы продолжают работать в штатном режиме. Перед выходом в плавание все экипажи проходят пожарную подготовку, а плавсредства -проверку на исправность.