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НовостиПроисшествия в Омске

На теплоходе с пассажирами в Омске загорелся моторный отсек

На теплоходе с пассажирами в Омске загорелся моторный отсек
Экипаж теплохода оперативно среагировал и успел быстро потушить пламя собственными силами.
18.06.2017 22:08
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18 июня 2017 года, прямо во время рейса, в моторном отсеке самого старого прогулочного теплохода Омска - «Москва-45» с пассажирами на борту, произошло возгорание.На борту возникли небольшие проблемы, но никто не пострадал и прогулка продолжилась по запланированному маршруту. Теплоход вернулся к пристани на одном моторе и тихом ходу.

 

«Москва – 45» уйдет в ремонт, остальные теплоходы продолжают работать в штатном режиме. Перед выходом в плавание все экипажи проходят пожарную подготовку, а плавсредства -проверку на исправность.
Автор: Екатерина Анисенко
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