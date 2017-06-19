Новости → Происшествия в Омске
На теплоходе с пассажирами в Омске загорелся моторный отсек
18 июня 2017 года, прямо во время рейса, в моторном отсеке самого старого прогулочного теплохода Омска - «Москва-45» с пассажирами на борту, произошло возгорание.На борту возникли небольшие проблемы, но никто не пострадал и прогулка продолжилась по запланированному маршруту. Теплоход вернулся к пристани на одном моторе и тихом ходу.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В ДТП под Омском погиб водитель «Нивы»
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко
Новости компаний
Прогноз погоды в Омске с 12 по 16 июня
На Омскую область снова надвигается шторм с градом