Омичка выгуливала малыша на перилах балкона

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18 июня 2017 года на улице Орджоникидзе, в доме № 85, на ограждении одного из балконов третьего этажа женщина странно выгуливала маленького ребенка.

По словам очевидцев происшествия женщина, взяв малыша на руки, болтала его над тротуаром. После посадила ребенка на край и сделала так несколько раз.

Омичи уверены, что женщина, пусть даже она и мать этого ребенка, вела себя совершенно неадекватно и жизнь малыша находится в большой опасности. Трагедия могла произойти в любой момент прогулки. В ближайшее время семью проверят сотрудники полиции.