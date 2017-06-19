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НовостиОбщество в Омске

Омичка выгуливала малыша на перилах балкона

Омичка выгуливала малыша на перилах балкона
Источник картинки
18 июня 2017 года на улице Орджоникидзе, в доме № 85, на ограждении одного из балконов третьего этажа женщина странно выгуливала маленького ребенка.
18.06.2017 21:47
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По словам очевидцев происшествия женщина, взяв малыша на руки, болтала его над тротуаром. После посадила ребенка на край и сделала так несколько раз.

 

Омичи уверены, что женщина, пусть даже она и мать этого ребенка, вела себя совершенно неадекватно и жизнь малыша находится в большой опасности. Трагедия могла произойти в любой момент прогулки. В ближайшее время семью проверят сотрудники полиции.

Автор: Екатерина Анисенко
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