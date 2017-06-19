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В Омске судят рецидивиста с пожизненным из Башкирии за еще одно убийство

Преступление было совершено им в Омске в 1998 году. Преступник познакомился на улице с мужчиной, который вез тяжелую флягу. Помог довезти ношу до дома, а там задушил его проволокой от шторы.

В 2000 году в Башкирии Янышевский был приговорен к пожизненному заключению за убийство пятерых людей и разбои. Адвокат убийцы настаивает на 15 годах лишения свободы, как для осознавшего и раскаивающегося, но государственный обвинитель требует оставить наказание прежним – пожизненное заключение. А новый срок, 15 лет, добавлять нет смысла.