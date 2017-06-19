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Омской пиццерии приходится закупать продукты в Псковской области
В Омске существует пиццерия очень высокого качества. Пицца выпекается по рецептуре хорватского шеф-повара. Каждый месяц гостей высококлассного заведения становится все больше. Поисковая система 2 GIS – Омск поставила пиццерию на первое место среди похожих заведений общественного питания.
Владельцы кафе, отвечающие за высокое качество конечной продукции - пиццы, поделились информацией о полном отсутствием качественных омских сыров – Гауды и Моцареллы. Они вынуждены закупать около 45 кг сыров каждые 2-3 дня из Челябинска, Екатеринбурга и Псковской области. Поэтому удешевить даже некоторые позиции меню при всем желании пока не удается.
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