Полуголая драка на дороге в Омске попала на видео

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

16 июня 2017 года, посреди проезжей части на проспекте Королева, проезжающие мимо омичи стали свидетелями драки разгоряченных молодых людей, пассажиров «Лады». Перестроившись в другой ряд, очевидцы засняли инцидент на видеокамеру и выложили видео в сеть. Один из пассажиров «Лады», полураздетый, пытался попасть в автомобиль, а из салона кто - то ногой его выталкивал.

Вероятно, водители и пассажиры двух машин вышли из салонов, чтобы разобраться и проучить владельца ВАЗа. Так образовалась машущая руками толпа по среди дороги, мешющая проезду и накалющая дорожную ситуацию. Последствия и причины инцидента так и остаются неизвестными.