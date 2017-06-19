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Полуголая драка на дороге в Омске попала на видео
16 июня 2017 года, посреди проезжей части на проспекте Королева, проезжающие мимо омичи стали свидетелями драки разгоряченных молодых людей, пассажиров «Лады». Перестроившись в другой ряд, очевидцы засняли инцидент на видеокамеру и выложили видео в сеть. Один из пассажиров «Лады», полураздетый, пытался попасть в автомобиль, а из салона кто - то ногой его выталкивал.
Вероятно, водители и пассажиры двух машин вышли из салонов, чтобы разобраться и проучить владельца ВАЗа. Так образовалась машущая руками толпа по среди дороги, мешющая проезду и накалющая дорожную ситуацию. Последствия и причины инцидента так и остаются неизвестными.
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