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Губернатор Омской области ушел в отпуск пораньше
Сегодня стало известно о решении со следующий недели губернатор Омской области Виктор Назаров по рекомендации докторов уходит в отпуск, чтобы поправить свое здоровье. Обычно губернатор отдыхал осенью.
Причин для серьезного беспокойства по поводу ухудшения здоровья Виктора Назарова нет. Ожидается, что губернатор сможет приступить к рабочим обязанностям ориентировочно уже через две-три недели.
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