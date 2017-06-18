Губернатор Омской области ушел в отпуск пораньше

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Сегодня стало известно о решении со следующий недели губернатор Омской области Виктор Назаров по рекомендации докторов уходит в отпуск, чтобы поправить свое здоровье. Обычно губернатор отдыхал осенью.

Причин для серьезного беспокойства по поводу ухудшения здоровья Виктора Назарова нет. Ожидается, что губернатор сможет приступить к рабочим обязанностям ориентировочно уже через две-три недели.